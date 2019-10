Calcio, Misano ospita il girone di qualificazione dell'Italia al campionato europeo Under 19

Sport

Misano Adriatico

| 17:23 - 22 Ottobre 2019

Lo stadio Santamonica di Misano Adriatico.



Federazione italiana Giuoco Calcio e Uefa hanno ufficializzato che lo Stadio Santamonica di Misano ospiterà dal 13 al 19 novembre tre partite del girone di qualificazione al campionato europeo Under 19.

"Ancora una volta - dcie il presidente del Vis Misano Albo Belpassi - il nostro stadio sarà la casa delle Nazionali giovanili di calcio e siamo orgogliosi di collaborare con l'Amministrazione Comunale per ospitare nella nostra città eventi sportivi di carattere internazionale."

Di seguito il calendario delle partite in programma allo Stadio Santamonica:

Mercoledì 13 Novembre Ore 15:00

ITALIA - MALTA

Sabato 16 Novembre Ore 12:00

SLOVACCHIA - MALTA

Martedì 19 Novembre Ore 15:00

ITALIA - SLOVACCHIA

Le altre partite del girone si giocheranno allo Stadio Mazzola di Santarcangelo e allo Stadio Morgagni di Forlì. Tutte le partite avranno ingresso gratuito.