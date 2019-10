Misano, ripartono i servizi educativi extrascolastici per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni

Attualità

Misano Adriatico

| 14:44 - 22 Ottobre 2019

Laboratori educativi.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico riparte il GET (gruppo educativo territoriale).

Il progetto GET promosso e sostenuto dal Comune di Misano Adriatico e gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” offre un servizio educativo pomeridiano extrascolastico ai bambini e ragazzi residenti a Misano di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Le attività sono partite da qualche giorno e si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30 presso l'Istituto Comprensivo di via Don Milani e termineranno il 31 maggio 2020.

I ragazzi sono seguiti in questo percorso da 3 educatori professionali e da un coordinatore pedagogico e possono accedervi liberamente o su invio da parte del servizio sociale e degli insegnanti.

"Il GET è un altro importante progetto a favore dei nostri bambini e a sostegno delle famiglie e della genitorialità - spiega il Vicesindaco e Assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi -. Sono almeno 30 i ragazzi che ogni anno frequentano il Get e l'obiettivo principale che ci siamo prefissati quando abbiamo pensato a questo specifico servizio è stato quello soddisfare i bisogni educativi dei nostri bambini. Il progetto non deve essere vissuto semplicemente come un dopo scuola in aiuto alle attività di studio, ma deve essere soprattutto una opportunità per facilitare l'aggregazione sociale e l'integrazione dei ragazzi, per prevenire ed evitare forme di isolamento, per sviluppare le autonomie e le competenze e per imparare a stare in un gruppo, nel rispetto delle regole comuni e nel rispetto reciproco, oltre ad essere un valido sostegno alle famiglie e alla genitorialità. Fondamentale per la buona riuscita del servizio è stata la sinergia con la scuola che, oltre ad offrire gli spazi, ha promosso positivamente il servizio alle famiglie, cogliendone da subito la bontà".