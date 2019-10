Rimini, un successo il convegno sulla cessione credito, ecobonus e sismabonus

Attualità

Rimini

| 14:23 - 22 Ottobre 2019

Convegno al Centro Congressi Sgr.

Oltre 250 persone in occasione del Convegno dal titolo Rigenerazione urbana - Cessione del credito, ecobonus e sismabonus” sul tema della rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio immobiliare per l’adeguamento sismico, la valorizzazione e l’efficienza energetica di edifici, condomini e alberghi che si è tenuto questa mattina, martedì 22 ottobre, al Centro Congressi Sgr.



L’appuntamento ha registrato la presenza di tanti professionisti iscritti ai vari ordini - architetti, dottori ed esperti commercialisti, periti industriali, geometri, ingegneri e Anaci - oltre che soggetti privati e albergatori.



Segno di un tema molto sentito che necessita di confronto, condivisione e momenti di approfondimento e studio relativi alle reali possibilità applicative degli sgravi fiscali per i lavori di efficientamento energetico e l’adeguamento sismico, in modo particolare Ecobonus e Sismabonus, con cessione del credito.



All’appuntamento, coordinato dal giornalista de “Il Sole 24 Ore” Giuseppe Latour, sono intervenuti il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il Presidente Nazionale di Enea, Federico Testa.



Ha aperto i lavori con un breve saluto introduttivo l’ing. Bruno Tani, Amministratore Delegato di Gruppo SGR.



Tra i relatori, la dott.ssa Matilde Fiammelli, commercialista, l’Ing. Andrea Barocci (Igegneria Sismica Italiana), due dei massimi esperti nazionali sul tema.



Hanno portato il loro contributo l’avvocata Stefania Oliva, Presidente Anaci Rimini e Giuseppe Merello, Tesoriere Nazionale Anci.



Mauro Bettini, direttore dei servizi energetici SGR nel suo intervento ha illustrato il ruolo delle multiutilites per la riqualificazione energetica degli edifici.



Luca Tentoni (commercialista) ha presentato invece il quadro normativo disponibile, la piattaforma e le soluzoni proposte SGR-Vertical per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico, con cessione immediata del credito d’imposta.



Infine, l’Energy Manager del Comune di Rimini Monia Colonna ha trattato il quadro degli incentivi per l’efficienza energetica, comunali e regionali.

A organizzare il Convegno, che ha ottenuto il patrocinio di Anaci (Associazione degli Amministratori Condominiali e Immobiliari), Rete delle Professioni Tecniche e la partecipazione degli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri, periti e dei commercialisti, il Gruppo SGR e Vertical.