Prima edizione del Visioner festival per gli studenti al Multiplex Le Befane di Rimini

| 14:20 - 22 Ottobre 2019

Multiplex Le Befane a Rimini.

Countdown per Visioner Festival, l’evento dedicato al cinema e al territorio, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Provincia di Rimini, che si terrà a Rimini presso il Multiplex Le Befane da giovedì 24 a sabato 26 ottobre.



L’evento, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Rimini e di Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Centro Studi avanzati sul Turismo, si pone l’obiettivo di offrire conoscenze e strumenti alle generazioni che nel futuro prossimo si occuperanno di comunicare e valorizzare il territorio in ambito turistico, non solo nelle sue valenze più conosciute, ma anche attraverso le specificità culturali e la storia.

Hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e confermato la loro partecipazione alcune scuole del territorio; tra queste: l’istituto Molari di Santarcangelo, l’Istituto San Pellegrino di Misano, l’Istituto Marie Curie di Savignano, il Liceo Artistico Serpieri di Rimini, l’OSFIN-Formazione professionale e la rete AECA (Associazione emiliano romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale).



Giovedì 24 ottobre Visioner Festival si aprirà con l’anteprima del film di Gabriele Salvatores dal titolo “Tutto il mio amore folle”, road movie potente che ha come protagonista un ragazzino di 16 anni affetto da una forma di autismo e da un disturbo della personalità fin dalla nascita. Il film, liberamente ispirato al romanzo di Fulvio Ervas “Se ti abbraccio non avere paura” ha come interpreti, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Claudio Santamaria.



In occasione delle 3 giornate di festival le visioni di film e documentari saranno intervallate da incontri con gli autori e masterclass. Il fine è quello di dare nuovi strumenti culturali agli studenti per affrontare un linguaggio nuovo e vivo come quello del documentario e quindi una lettura della realtà da un punto di osservazione radicalmente nuovo, insieme a professionisti del settore che illustreranno i loro interventi sulla materia filmica.