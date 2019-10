Asili nido a Riccione, c'è il contributo regionale per la riduzione delle rette mensili

Attualità

Un sostegno alla genitorialità attraverso l’abbattimento delle tariffe agli asili nido. Il Comune di Riccione interviene a fianco delle famiglie grazie al finanziamento proveniente della Regione nell’ambito del progetto “Al nido con la Regione”. La regione Emilia Romagna ha infatti stanziato per il comune di Riccione 126 mila euro per sostenere le famiglie nel pagamento mensile delle rette dei nidi comunali e nido d’infanzia convenzionato Ipab Ceccarini.



Il comune di Riccione per l’anno scolastico 2019/2020 procederà quindi all’abbattimento del 45 per cento delle tariffe per i servizi a domanda individuale rivolti alle famiglie residenti con Isee inferiore a 26 mila euro, rispettando così il limite dato dalla Regione.



Questa è l’importante novità approvata dalla giunta comunale, che alla vigilia del nuovo anno educativo ha stabilito di mettere in campo sostanziose agevolazioni con il contributo regionale rimodulandole sull’ampia suddivisione preesistente in più scaglioni di fasce agevolate. Le riduzioni calcolate variano da un minimo di 30 euro ad un massimo di 165 euro mensili: una famiglia che ad oggi verserebbe 367 euro mensili perché rientrante nella fascia agevolata di 25 mila euro Isee, si vedrà diminuire la retta a 202 euro con un risparmio di 165 euro (con un risparmio annuale di circa 1800 euro).



«Si tratta di un ambizioso contributo per i genitori con figli che mira ad andare incontro alle esigenze delle famiglie con provvedimenti concreti, come questo, assai utili al bilancio familiare», afferma l’assessora ai servizi educativi Alessandra Battarra, «si tratta di una buona iniziativa che auspichiamo venga riconfermata dalla Regione nei prossimi anni. Abbiamo deciso di applicare il finanziamento regionale in egual misura con la riduzione del 45% per ogni fascia di famiglia nell’ottica di abbattere le rette per più redditi. Al contempo gli investimenti per i nidi proseguono in termini di personale, anche quest’anno abbiamo infatti proceduto alle assunzioni di 3 nuove educatrici a ruolo ai fini della massima stabilità. Questo perché garantire professionalità e serenità del nostro personale nell’ottica della stabilizzazione interna rappresenta un obiettivo imprescindibile a tutto vantaggio di una qualità ottimale del servizi».