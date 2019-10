Si riaccende la Scintilla contro l'ordinanza anti-socialità: se ne parla giovedì al bar Lento di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:34 - 22 Ottobre 2019

La mobilitazione in piazza contro l'ordinanza del comune di Rimini.

Giovedì 24 ottobre alle 19 bar Bar Lento di Rimini è in programma un incontro dedicato alla presentazione del libro "La buona educazione degli oppressi" di Wolf Bukowski, un’occasione per il progetto Scintilla di terminare attraverso un aperitivo benefit la raccolta fondi necessaria anche a finanziare il ricorso in tribunale contro il Comune di Rimini per l'ordinanza "anti-socialità" e per cogliere vari spunti per parlare di “securitarismo”, della militarizzazione delle città, della criminalizzazione delle classi subalterne e soprattutto del neoliberismo che produce tutti questi meccanismi di dominio.



«Il percorso di battaglia contro l'ordinanza anti-socialità e che colpevolizza la marginalità sociale è iniziata a giugno e non appresta a fermarsi. In questi mesi abbiamo incontrato tantissime persone in assemblee, serate in piazza, benefit», scrivono gli attivisti in una nota. «Ci siamo confrontati con chi produce e riproduce il territorio, diffondendo quanto più possibile la necessità di opporsi a decisioni che riteniamo profondamente ingiuste, costruendo qualcosa che sia altro attraverso l'autorganizzazione. Non siamo degli illusi, sappiamo che solo ribaltando i rapporti di forza attuali si possano realmente cancellare la retorica securitaria e i meccanismi di esclusione di una parte della popolazione delle città, ma siamo anche certi che la battaglia legale sia una strada da percorrere, per un semplice motivo: noi non vogliamo solo opporci a questa ordinanza, vogliamo che sia cancellata e che non sia mai più riproposta in futuro».