Rimini, ubriaco impugna il mattarello e colpisce la moglie. Arrestato 40enne

| 11:46 - 22 Ottobre 2019

Mattarello, foto di repertorio.

Un mattarello di legno sporco di sangue, capelli strappati, un cellulare distrutto, appartamento messo sottosopra. Questo lo spettacolo che si è presentato davanti a due volanti della Polizia in via Severino Ferrari a Rimini lunedì pomeriggio. Un residente aveva avvisato le Forze dell’Ordine dopo aver sentito grida di aiuto dall’appartamento vicino e aver visto una donna scappare in strada con il volto completamente insanguinato. Rintracciata la signora, una 35enne albanese, e soccorsa da personale del 118, gli agenti hanno ricostruito la vicenda. La donna ha raccontato di essere stata colpita dal marito in varie parti del corpo con un mattarello da cucina. Da tempo l’uomo, un 40enne albanese, la vessava psicologicamente, moralmente e fisicamente. In diverse occasioni l’aveva anche minacciata di morte. La 45enne, terrorizzata, aveva così chiesto la separazione anche per tutelare i figli minori. Nel giro di poco il 40enne è stato rintracciato dagli agenti, completamente ubriaco e con segni di escoriazioni compatibili con l’aggressione alla donna. Le ferite riportate dalla 35enne sono state giudicate guaribili in 60 giorni. L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti.