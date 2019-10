Cronaca

Rimini

| 11:15 - 22 Ottobre 2019

Vigili del fuoco in azione - immagine di repertorio.

Incendio nella notte in un appartamento di una palazzina Acer a Rimini. I pompieri sono giunti sul posto, in via dell'Allodola, verso l'1.40. Le fiamme sono partite dalla camera da letto dell'abitazione al piano rialzato. Tutto l'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni del fumo. All'interno dell'abitazione un 60enne che è stato portato in ospedale da personale del 118. I restanti appartamenti della palazzina non hanno subito danni. Sul posto per le indagini i Carabinieri.