Beach tennis, nel girone A allungo al vertice di Mazzotti-Toracci. Nel B comandano Galassi-Pedrosi

09:37 - 22 Ottobre 2019

La coppia Mazzotti-Toracci.



Un’altra giornata emozionante quella andata in scena lunedì nel campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel raggruppamento A le pluri-scudettate Gloria Mazzotti e Stefania Toracci non fanno sconti alle avversarie di turno e si aggiudicano il match di giornata con un perentorio 3-0. Nel B, ancora un successo di Barbara Galassi e Vannina Pedrosi che allungano in classifica approfittando del passo falso di Macrelli-Cicchetti. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Unica vittoria piena per 3-0 di Mazzotti-Toracci su Zanzani-Angelico, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Gianessi-Marcelletti su Coscia-Comandini e Zannoni-Cacchi su Amati-Bronzetti. In posticipo giocheranno Zaghini-Bevitori contro Olivi-Zangoli.

Classifica: Mazzotti-Toracci 13; Olivi-Zangoli 8; Coscia-Comandini 7; Zannoni-Cacchi 6; Zaghini-Bevitori, Gianessi-Marcelletti 5; Amati-Brontetti 4; Zanzani-Angelico 3.



Girone B. Vittoria piena per 3-0 di Galassi-Pedrosi su Lualdi-Cervellini e, in partita di recupero Vassura-Teodorani su Giubellini-Capriotti, mentre di misura per 2-1 sono i successi delle stesse Giubellini-Capriotti su Olei-Ceccaroni e su Macrelli-Cicchetti. In posticipo Santambrogio-Tamburini e Nucci-Fornasari.

Classifica: Galassi-Pedrosi 11; Macrelli-Cicchetti 8; Vassura-Teodorani 7; Olei-Ceccaroni, Giubellini-Capriotti 6; Nucci-Fornasari 4; Lualdi-Cervellini 2; Santambrogio-Tamburini 1. Lunedì prossimo è in programma la sesta giornata.