Eventi

Misano Adriatico

| 09:34 - 22 Ottobre 2019

Porsche Sports Cup Suisse.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre torna Porsche Sports Cup Suisse, il campionato sportivo per i clienti Porsche a Misano Adriatico. Piloti ambiziosi e appassionati che mettono alla prova i rispettivi talenti in ambito automobilistico. Per maggiori informazioni Autodromo 'Marco Simoncelli' - Misano World Circuit, via Daijiro Kato, 10. Telefono: 0541 618511.