Calcio C, nel posticipo la Fermana va a punto a Modena: 1-1

| 00:11 - 22 Ottobre 2019

Il tecnico della Fermana Mauro Antonioli.

E’ pareggio tra Modena e Fermana (1-1). Sblocca il match Pezzella al rientro dagli spogliatoi, pareggia Persia. Appena rientrati in campo dopo l'intervallo i padroni di casa passano in vantaggio con Pezzella che al 47' riceve da Sodinha e si porta al limite dell'area dove tira forte e batte Gemello.

Arriva poi al 60' il pareggio della Fermana quando Persia salta completamente solo a un metro dalla porta su calcio d'angolo e la mette alle spalle di Gagno.

La Fermana sale a 9 punti, il Modena a 11. Il Rimini è quart'ultimo a 8 punti. Domenica la Fermana di Mauro Antonioli sarà di scena al Romeo Neri.



MODENA (3-5-2): Gagno; Cargnelutti (65' Politti), Perna, Stefanelli (85' Ingegneri); Mattioli (65' Bearzotti), Rabiu (73' Boscolo Papo), Pezzella, Laurenti (64' Rossetti), Varutti; Sodinha, Ferrario 5.5. A disp.: Pacini, Narciso, Zaro, De Grazia, Davì, Duca, Spaviero. All.: Zironelli



FERMANA (4-2-3-1): Gemello; Iotti (72' Bellini s.v.), Comotto 6.5, Scrosta 6, Sperotto 6; Urbinati 5.5 (73' Ricciardi s.v.), Persia 7; Liguori (80' Rolfini), Bacio Terracino (72' Petrucci); D’Angelo, Maistrello (88' Cognigni). A disp.: Palombo, Renzi, Manetta, Venturi, Isacco, Molinari, Fiumicetti. All.: Antonioli



ARBITRO: Pascarella