Basket D, gli Angels Santarcangelo espugnano Fano dopo una dura battaglia: 61-69

Santarcangelo di Romagna

| 15:42 - 21 Ottobre 2019

A Fano, la battaglia preannunciata c'è stata ed è stata senza esclusioni di colpi ma alla fine gli Angels ne sono usciti vincitori: 61-69.

La partita si è giocata su ritmi altissimi e nel primo quarto con Bargnesi già da 9 punti trascina Fano sul 20-15 a fine primo quarto. Nel secondo quarto i padroni di casa volano sul 28-17 al 14', time-out coach Badioli e con un cambio di difesa si impatta sul 28 pari al 17'. Alla pausa lunga il tabellone dice Basket Fanum 30 - Dulca Santarcangelo 31.

Al ritorno dagli spogliatoi i ragazzi di Rinolfi non mollano e la partita si gioca punto a punto e al termine del 3° quarto conducono per 46-45. A questo punto sale in cattedra Frigoli che con due assist e 10 punti dà una svolta decisa alla partita permettendo di tenere a distanza Fano che ci prova fino alla fine giocandosi anche la carta del fallo sistematico.



Il finale è 61- 69 per Santarcangelo che domenica ospiterà l'imbattuta Falconara alle ore 18.00 al Pala SGR.





Il tabellino



Santarcangelo: Frigoli 20, Gamberini, Mazza ne, Chiari 5, Mussoni M., Sacchetti 4, Vandi 9, Guziur 10, Mussoni M. 7, Delvecchio 14. All. Badioli



Fano: Ricci, Antognoni ne, Maltempi 10, Ridolfi 12, Fronzoni, Tonelli, Bargnesi 12, Sabatini, Bernardini 7, Staurenghi 3, Nolo 2, Consani 15. All. Rinolfi



Arbitri: Galavotti e Bisciari



Parziali: 20-15, 30-31, 46-45, 61-69.