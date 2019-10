San Leo, videosorveglianza urbana integrata: numerose le adesioni al convegno

Attualità

San Leo

21 Ottobre 2019

San Leo.

L'Amministrazione Comunale di San Leo, in collaborazione con Ethos Academy promuove un convegno a partecipazione gratuita per valutare correttamente l’applicazione del Pacchetto Sicurezza dopo le linee guida del 26 luglio 2018: dal patto Sindaco-Prefetto all'impatto privacy del sistema di videosorveglianza integrato e interforze, fino agli acquisti di tecnologia a mezzo gare e appalti. Tradurre in atti concreti i nuovi concetti di sicurezza urbana richiede l'osservanza di regole complesse: questo corso/convegno intende fornire ad Amministratori comunali, responsabili e ufficiali di polizia locale e forze dell’ordine, nonché funzionari di enti locali e progettisti, tutti gli strumenti per operare nel rispetto delle regole ai fini di un efficace contrasto della criminalità urbana.



Il corso è particolarmente rivolto agli Amministratori comunali, responsabili e ufficiali della polizia locale, forze dell’ordine, operatori a vari livelli degli enti locali, ma anche progettisti che vogliano disporre degli strumenti e delle conoscenze necessarie per valutare correttamente l’applicazione del pacchetto sicurezza 2017 e delle linee guida del 2018.



Relatore di spicco, l’Avvocato Marco Soffientini, tra i più significativi professionisti presenti in Italia per spiegare, in maniera compiuta ed efficace, i non facili passaggi che il GDPR ha portato.



Per maggiori informazioni e per registrarsi gratuitamente: https://www.ethosacademy.it/formazione-security-safety-corso.asp?c=1&id=59

Il corso è riconosciuto per n. 3 crediti formativi per il mantenimento della Certificazione CEI - TÜV Italia e per n. 2 crediti formativi per il mantenimento della Certificazione per Privacy Officer e Consulente della Privacy Il corso è riconosciuto da TÜV Italia.

L’attestato verrà rilasciato dopo il corso, all'indirizzo email rilasciato durante l'iscrizione.