Novafeltria, controlli in strada: saltano due patenti per guida in stato di ebbrezza

Cronaca

Novafeltria

| 14:42 - 21 Ottobre 2019

Controlli con l'alcoltest.

Durante i controlli alla circolazione stradale del fine settimana, finalizzati alla prevenzione delle “stragi del sabato sera”, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Novafeltria hanno denunciato due persone per “guida in stato di ebbrezza alcolica”.

Si tratta di un un 52 enne di Novafeltria, che ha provocato un incidente stradale a Pietracuta di San Leo. L’uomo, a bordo della sua Volkswagen Touareg, ha tamponato un altro veicolo che lo precedeva. Durante il controllo ha manifestato tutti i tipici sintomi di recente abuso di sostanze alcoliche, quindi è stato invitato a sottoporsi al test per il controllo del tasso alcolico: è risultato positivo con u tasso di 1,51 grammi/litro, pertanto, come previsto dalla normativa vigente, gli è stata anche ritirata la patente di guida.





Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti anche per un 26 enne, cittadino marocchino, residente a Poggio Torriana. Il giovane a bordo della sua Citroen C3 stava percorrendo la Santarcangiolese quando ha perso il controllo andando a sbattere contro il muro di un’abitazione. I Carabinieri sono intervenuti assieme al personale del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale per gli accertamenti sanitari, a seguito dei quali è risultato con un tasso alcolico pari a 1,53 g/l, inoltre dal test è risultato che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, pertanto è stato denunciato all’A.G. di Rimini.





I servizi dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, tesi alla sicurezza stradale ed alla prevenzione dei reati, proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto durante i fine settimana lungo le arterie stradali di maggiore percorrenza.