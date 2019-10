Basket Promozione, FaDaMat fa suo il derby con Morciano Eagles: 71-44

Sport

Rimini

| 14:18 - 21 Ottobre 2019

Un'azione dei FaDaMat.

Terza giornata di campionato e terza partita tra le mura amiche della Palestra Carim per il FaDaMat targato Fermata Est. Gli avversari di turno sono gli ASD Morciano Eagles, per un derby vinto dai padroni di casa in maniera netta: 71-44.

Pronti via e Rimini parte subito forte dai blocchi con le bombe di Ferrini e Magnani; è poi un Cardinali incontenibile a scatenarsi con 11 punti nel quarto facendo volare i gialloneri sul 30 a 11 a fine primo quarto. I secondi 10 minuti proseguono sulla falsa riga dei primi, con tutto l’organico FaDaMat chiamato in causa per portare il proprio contributo con corali azioni di squadra. La difesa nell’altra metà campo è attenta e aggressiva e si va alla pausa lunga sul 46 a 21 per Rimini.

Nella seconda metà di gioco gli attacchi segnano meno, i morcianesi aumentano l’intensità e il gioco si fa più sporco e meno spettacolare, facendo scivolare via la partita con il FaDaMat in pieno controllo.

I ragazzi di coach Podeschi si piazzano dunque saldamente in testa alla classifica facendo 3 su 3, con un’altra buona prestazione e con tutti e 12 giocatori a segno.

“Ottimi miglioramenti a livello di energia e di intensità questa sera. Ora dovremo essere bravi a continuare la striscia positiva anche fuori dalle mura amiche, mantenendo sempre questa mentalità” commenta il coach a fine gara. Appuntamento ora a venerdì con la prima trasferta del campionato di Rimini, che andrà a far visita ai Tigers Basket 2014 alle ore 21:15 presso Villa Romiti.

Il tabellino

FaDaMat - Eagles Morciano 71-44

FaDaMat: Zagini 2, Stabile 3, Borello 3, Cardinali 27, Magnani 6, Ferrini 9, Toni 4, Muccioli 4, Accardo 6, Serpieri 2, Guglielmi 1, Missiroli 4. All. Podeschi.



