Riccione, in viale Portovenere una barriera verde a ridosso del muro del Trc

| 14:11 - 21 Ottobre 2019

Gli alberi e arbusti in via Portovenere.

Il muro del Trc in viale Portovenere si arricchisce di nuovo verde. La Giunta Comunale nella seduta di venerdì scorso ha deliberato il progetto esecutivo per impiantare e riqualificare con una barriera di siepi e aiuole il muro di cemento che delimita il Trc.



Nel tratto tra viale Verdi e via La Spezia, lungo 500 mt e largo 1,20 mt, verranno piantati 40 alberi del tipo Pyrus Calleryana, alternati da arbusti di essenze diverse quali oleandri, mirto o pitosforo. I lavori partiranno la prossima settimana con la posa di un cordolo stradale e la predisposizione di un impianto di irrigazione. Fasi successive il riempimento dello spazio, così ricavato con del terreno, e le piantumazioni da parte di Geat. L’intervento, segue quelli analoghi portati a termine sia in un altro tratto dello stesso viale Portovenere che in viale Rimini, in quest’ultimo sono state piantumate altre 43 alberature, oltre a nuove siepi e arbusti.



“ Per mitigare l’impatto del paesaggio dal punto di vista ambientale alterato dalla presenza del muro di cemento del Trc che affianca le abitazioni lungo il suo tracciato – afferma l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Lea Ermeti - abbiamo scelto nuove essenze e tanto verde per schermare anche la parete di un altro tratto di viale Portovenere, in maniera da renderlo omogeneo e migliorarne l’aspetto dal punto di vista del decoro urbano. Le piante concorrono alla depurazione dell'aria, reputiamo non siano sufficienti soltanto le piccole, eppure fondamentali, azioni del singolo cittadino, come seguire la raccolta differenziata, acquistare meno plastica, usare la bicicletta invece che l’automobile, ma mettere sul campo delle azioni concrete a sostegno dell’ambiente. In questo caso abbiamo scelto di incrementare il verde pubblico, andando ad incidere sulla qualità dell’aria, a ridosso di un’opera altamente impattante dal punto di vista ambientale e urbanistico, come il Trc.”