Sono 20 le botteghe storiche che finora hanno fatto domanda di iscrizione all'albo di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:39 - 21 Ottobre 2019

Il Rose&Crown è una delle quattro attività registrate nell'albo delle botteghe storiche del Comune di Rimini.

Sono la farmacia San Michele, la trattoria Delinda, la pizzeria del Secolo e il pub The Rose & Crown le attività commerciali che hanno ottenuto per prime l’iscrizione nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. Un elenco che cresce settimana dopo settimana, in quanto sono già arrivate a 20 le domande presentate fin ora per le quali gli uffici stanno verificando i requisiti. Si tratta di un numero rilevante se si pensa che l’iniziativa “Negozi aperti, vetrine illuminate” è stata lanciata solo da pochi mese e in così poco tempo ha già visto l’interessamento di 9 esercizi di commercio al dettaglio e 11 somministrazioni di alimenti e bevande, di cui 7 sono pub oppure birrerie.



Quello dell’albo delle Botteghe storiche non è solo un prestigioso riconoscimento ma anche un’ottima convenienza, perché con questa iscrizione si attivano tutte le disposizioni previste dalla no-tax area. Queste attività storiche infatti, che esercitano da anni sul territorio comunale, possono sfruttare le agevolazioni previste ottenendo un contributo calcolato sulla base della TARI.



L'albo comunale delle botteghe e dei mercati storici è stato istituito nel Comune di Rimini dall’agosto 2009 in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”, che è stata emanata del marzo del 2008. Oltre ai vantaggi previste dall’Albo delle Botteghe Storiche, ricordiamo anche l’altra importante novità che riguarda il contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione commerciale o produttiva, introdotta nell’ambito dell’iniziativa “Negozi aperti, vetrine illuminate”.



“Quella delle Botteghe Storiche non è solo un’onorificenza – sottolinea l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad – o un particolare riconoscimento di benemerenza. Si tratta di un significativo sostegno concesso a quelle attività che da decenni svolgono un ruolo centrale nella rete delle attività commerciali. Queste venti aziende riminesi hanno scelto di iscriversi, sfruttando un sostegno economico con cui l’amministrazione intende promuovere le eccellenze pluriìdecennali del territorio riminese, riconoscere la continuità imprenditoriale e il servizio offerto alla cittadinanza. Ci auguriamo che anche l’azione che abbiamo deciso di fare nei confronti dei proprietari che decideranno di ridurre gli affitti dei propri negozi, possa essere colta positivamente, sfruttando i vantaggi diversificati che l’iniziativa ‘Negozi aperti, vetrine illuminate’, ha messo in campo".