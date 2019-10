Rimini Calcio, i numeri della Reggio Audace: +10 differenza reti, in casa 12 gol segnati e nessun ko

Sport

Rimini

| 14:07 - 21 Ottobre 2019

L'esultanza di Scott Arlotti sotto la Curva Est.



E' attiva la prevendita per l'incontro Reggio Audace-Rimini, in programma mercoledì 23 ottobre al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia con inizio alle ore 20.45. I tagliandi del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si potranno acquistare, al costo di € 12 + diritti di prevendita (€ 7 ridotto per donne, under 18, over 65, invalidi, donatori Avis) ed entro le ore 19 di domani, martedì 22 ottobre, on-line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita:



Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

Il giorno della gara la biglietteria Ospiti resterà chiusa.



GLI AVVERSARI A Reggio Emilia mancheranno Zamparo e Scappi, squalificati. la Reggiana è quarta in classifca con 19 punti alla pari del Sud Tirol. In casa è ancora imbattuta come il Carpi e il Vicenza e ha vinto tre partite pareggiandone due; vanta la migliore differenza reti (+10 contro il -6 del Rimini) e in casa è la formazione più prolifica (12 reti) come il Sud Tirol. Nelle file del club granata milita l'attaccante Mattia Marchi, ex settore giovanile del Rimini, lo scorso anno alla Feralpi.