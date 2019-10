Tornano le lezioni sul cinema al Fulgor di Rimini

Eventi

La facciata del Fulgor (immagine di repertorio).

Sabato 26 ottobre il Cinema Fulgor darà inizio al nuovo ciclo d'incontri di approfondimento sul magico mondo del cinema in collaborazione con la FICE Emilia-Romagna. Tutte i corsi si terranno il sabato mattina per la durata di tre ore e saranno a cura del Docente Universitario dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna Roy Menarini: "Molti spettatori provano disorientamento nei confronti del cinema degli anni Duemila, perso in mille rivoli e trasformazioni e assediato da nuove forme di consumo, come le serie tv e i prodotti delle piattaforme digitali. Si propone dunque un mappamondo di movimenti, tendenze, autori, direzioni del cinema contemporaneo per offrire gli strumenti adatti con cui tuffarsi nel mare in tempesta dei film di oggi".



Come lo scorso anno il ciclo d'incontri si intitola "Saper guardare un film" e il primo appuntamento che vi aspetta, "Manuale di sopravvivenza nel cinema di oggi". Il corso è aperto a tutti, è destinato alla formazione del pubblico e consigliato a spettatori assidui, studenti universitari, cinefili e cultori, frequentatori di eventi artistici e culturali o semplici appassionati. L’incontro lascerà spazio, nei momenti finali, al dibattito collettivo e alle domande del pubblico. Per rendere ancora più piacevoli gli appuntamenti, la colazione delle 9:30 è inclusa nel prezzo del biglietto (l’incontro inizia alle 10).



I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00).Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.