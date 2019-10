Kart: vittoria assoluta per Nicola Bartolini all’ Oberon Day di Pinarella.

Sport

Rimini

| 12:46 - 21 Ottobre 2019

Grandissima soddisfazione per Nicola Bartolini che domenica 20 ottobre 2019 ha partecipato e vinto il Trofeo Oberon che è andato in scena sul circuito Happy Valley di Pinarella.

"Sono felicissimo di come si è concluso il weekend." a prendere parola è il giovane pilota romagnolo che continua "Prima di tutto ringrazio Fabio Migani, Celli Mauro e Oberon Racing Kart per l’invito a questo super evento! Nonostante non abbia mai provato il telaio con cui ho gareggiato, già da sabato durante le prove libere ho fatto registrare ottimi tempi. Domenica primo in qualifica, primo nella manche e ho ottenuto anche il gradino più alto del podio in finale.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e tifato ed un grazie particolare va al mio capo-Manager Andrea Giacobbi. "

Sara Ferranti