La Cna di Rimini denuncia: "A Riccione una stagione estiva poco soddisfacente"

Attualità

Riccione

| 12:45 - 21 Ottobre 2019

Nell'estate 2019 a Riccione è calato il fatturato di commercio e pubblici esercizi, ma anche dell'artigianato di servizio e degli stabilimenti balneari, sebbene siano due settori andati meno peggio. Le manifestazioni estive non sono piaciute e ci vorrebbe una visione più strategica della promozione del territorio.

Questo, in sunto, il bilancio quasi tutto in negativo tracciato dalla Confederazione dell’artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Rimini, che anche quest’anno ha intervistato un campione di imprese associate nel territorio riccionese pari al 30 per cento dei settori legati al turismo (commercio, artigianato, pubblico esercizio e stabilimenti balneari) per fare un consuntivo sulla stagione appena chiusa.



Il primo dato altalenante è il fatturato che per pubblici esercizi e commercio registra un calo in tutti i mesi presi a riferimento (giugno, luglio, agosto e settembre, mentre per l’artigianato di servizio (pizzerie al taglio, gelaterie, gastronomie ecc.) e per gli stabilimenti balneari il calo è riferito ai mesi di luglio e agosto, mentre il fatturato è rimasto uguale nei mesi di giugno e settembre. Il motivo di questo arretramento è dato per l’80 per cento dal calo delle presenze a cui il restante 20 per cento aggiunge anche la minore capacità di spesa.



Nonostante la buona soddisfazione da parte di quasi tutti gli intervistati, rispetto a eventi e manifestazioni è però insoddisfacente per la maggior parte degli intervistati: si alterna in maniera trasversale tra le varie tipologie di attività tra mediocre/sufficiente a del tutto negativo.



Tra le ulteriori criticità segnalate la perdita di un’importante fetta del turismo giovanile, la scarsa offerta di divertimento che ha contribuito a fornire un’immagine di città “appiattita”, la conferma di un trend che vede concentrate le presenze nel fine settimana. Tra le proposte e suggerimenti raccolti per una migliore azione per il 2020 la manutenzione strade marciapiedi ed aree pubbliche e maggiore attenzione al decoro della città, il diverso approccio di visione del territorio e del turismo, l’affidamento a professionisti l’organizzazione e la gestione di eventi che abbiano un richiamo internazionale, un maggiore investimento sul marketing territoriale, la promozione mirata sui mercati esteri, politiche per incentivare il turismo giovanile