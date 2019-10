Un educational per albergatori romagnoli su come valorizzare il territorio e le eccellenze dell’entroterra

Eventi

Poggio Torriana

| 12:32 - 21 Ottobre 2019

I partecipanti all'educational di ieri.

Nella giornata di domenica la tenuta Saiano a Montebello di Poggio Torriana ha ospitato un educational rivolto a 25 albergatori che sono arrivati in Valmarecchia per scoprire e approfondire i prodotti dell’entroterra riminese.



Con il coordinamento di Manuel Zanotti, i partecipanti (tra cui la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis) hanno visitato l’azienda agricola (vigna e ulivi) e gli allevamenti (suini, ovini, asini, animali da cortile), spostandosi poi in cantina per la degustazione dei vini e salumi.



Valorizzare il territorio e le eccellenze dell’entroterra riminese era l’obiettivo di questo primo appuntamento che ha visto gli albergatori soddisfatti della visita, tanto da confermare l'interesse a mettere in campo collaborazioni che permettano ai turisti di vivere il bello e il buono della Romagna.