A Rimini tutti vogliono parlare d'amore: esauriti biglietti per l'incontro con Recalcati Sold out l'incontro al Teatro Galli, streaming agli Atti, biglietti in biblioteca

Eventi Rimini | 12:11 - 21 Ottobre 2019 Massimo Recalcati. A causa del rapido esaurimento dei posti per partecipare alla lezione magistrale di Massimo Recalcati, protagonista, il 23 ottobre alle ore 21 al Teatro Galli, dell’incontro: Nomi dell’amore. È ancora possibile parlare d'amore?, a partire da martedì 22 ottobre, ore 8 presso la Reception della Biblioteca Gambalunga saranno in distribuzione i biglietti per partecipare alla diretta streaming della conferenza, che si terrà al Teatro degli Atti. (Ingresso a partire dalle ore 20,30).