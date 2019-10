Ginnastica artistica, bronzo per i ragazzi della Polisportiva Celle Rimini

Sport

Rimini

21 Ottobre 2019

Simone Di Lorenzo, Riccardo Villa, Luca Bellondi, Andrea Cascianelli.

Gara Interregionale per i ragazzi della Polisportiva Celle che Sabato 19 Ottobre si sono recati a Pozzuoli (Napoli) per partecipare alla prima prova del Campionato a squadre di Serie C della zona tecnica Z2 (Emilia Romagna, Toscana, Trento, Bolzano, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia).



Gara difficile per la squadra della Polisportiva Celle composta da Andrea Cascianelli, Luca Bellondi, Simone Di Lorenzo e Riccardo Villa in prestito dalla Pro Carate di Milano, dove l'emozione ha causato qualche piccolo errore e qualche caduta al corpo libero e cavallo che hanno penalizzato molto il punteggio.



Per loro un dignitoso bronzo ma il distacco dalla prima posizione di poco più di due punti, fa ben sperare per le prossime due prove.



L'obiettivo degli atleti e dell'allenatore Pietro Di Pumpo, è di riuscire a finire il campionato entro le prime due posizioni per avere così l'accesso all'ambita Serie B.







In contemporanea a Padova nel medesimo Campionato di Serie C ha gareggiato il settore femminile. La ridottissima squadra composta da Federica Brighi, Francesca Di Domenico e Laura Sicurelli si è difesa benissimo pagando peró il fatto di non avere a disposizione un 4° punteggio da scartare in ogni attrezzo.



Quinto il piazzamento ottenuto in questa prima prova dove purtroppo erano assenti Elisa Beltrambini ed Elisa Antonacci a causa di due piccoli infortuni procurati la scorsa settimana.



Esperienza comunque positiva per le ragazze e gli allenatori Michela Carlini e Thomas Grasso.