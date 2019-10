Rimini, il ruolo degli infermieri, incontro nel ricordo di Antonella Santullo

Attualità

Rimini

| 11:33 - 21 Ottobre 2019

Infermieri in ospedale.

Un incontro per parlare della professione infermieristica, in ricordo di una persona che l'ha interpretato davvero a tutto tondo, contribuendo a valorizzarlo: Antonella Santullo, la storica direttrice infermieristica dell'Ausl di Rimini prima e dell'Ausl Romagna poi, prematuramente scomparsa nel 2017. E l'associazione Antonella Santullo, ha organizzato, quest'anno il convegno "Infermiere e Oss, come gestire la qualità dell'assistenza e della integrazione professionale", che si svolgerà mercoledì 23 ottobre a Rimini, presso il Museo della Città.