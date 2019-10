Il filosofo Mauro Bonazzi ospite giovedì pomeriggio a Rimini per presentare il suo "Processo a Socrate"

Eventi

Rimini

21 Ottobre 2019

Il filosofo Mauro Bonazzi sarà a Rimini giovedì pomeriggio.

Giovedì 24 ottobre alle 17 nella sala del Giudizio all’interno del Museo della città Mauro Bonazzi con l’introduzione di Marcello Di Bella presenta il suo libro “Processo a Socrate”.



Può la filosofia aiutare a fare ordine nella complessità e confusione del mondo, e fino a che punto una comunità può tollerare che i principi su cui si fonda siano messi in discussione dagli intellettuali? Domande radicali, che Bonazzi, specialista del pensiero politico greco e del platonismo, affronterà nella presentazione del suo libro Processo a Socrate. A introdurlo Di Bella, già direttore della biblioteca Gambalunga e ideatore della fortunata rassegna “Cosa fanno oggi i filosofi”.



Nel suo libro Mauro Bonazzi conduce una serrata disamina sulle opposte ragioni di Atene, la città che pretendeva di essere il luogo della libertà, e si è rivelata invece schiava di pregiudizi e luoghi comuni, e di Socrate, che pagò con la vita la coerenza al suo pensiero, ma fu forse incapace di chiarire la sua filosofia alla città.Quale valore può avere la filosofia se, al di là della sua capacità di aiutarci a comprendere la realtà, non è in grado di farsi comprendere dagli altri?



Mauro Bonazzi insegna Storia della filosofia antica presso l’Università di Utrecht e l’Università Statale di Milano. Ha insegnato anche a Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lille e all’École Pratique des Hautes Études di Parigi. È collaboratore de “la Lettura” del “Corriere della Sera”. Specialista del pensiero politico antico, di Platone e del platonismo, tra le sue pubblicazioni: "Accademici e Platonici. Il dibattito antico sullo scetticismo di Platone" (2003); "I sofisti" (2010); "Platone, Menone e Fedro" (2010 e 2011); "Il platonismo" (2015); "Con gli occhi dei greci. Saggezza antica per tempi moderni" (2016); "Atene, la città inquieta" (2017); "Processo a Socrate" (2018); "Piccola filosofia per tempi agitati" (2019).