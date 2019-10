Ciclismo: vittoria di società e categoria, tutti i risultati del week-end della Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:51 - 21 Ottobre 2019

Mauro Mondaini sul gradino più alto del podio.

Fine settimana agonistico per la Benessere e Sport Santarcangelo con il Piccolo Giro di Romagna con tre tappe da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. La prima a Imola, all’interno dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, la seconda a Riolo Terme e la terza a Faenza con arrivo a Montebusca. Nella prima giornata, oltre alla gara, si è svolta anche la premiazione finale del Romagna Bike Circuit: la Benessere e Sport ha primeggiato come società, premio di categoria per Mauro Mondaini mentre Claudio Ardondi e Emilio Roncassaglia si sono piazzati secondo e terzo. Al Giro di Romagna due vittorie di tappa ottenute da Daniele Lazzari a Riolo Terme e da Mauro Mondaini nella Faenza/Montebusca. Classifiche finali che vedono Mauro Mondaini e Alfredo Novelli salire sul secondo gradino del podio, Daniele Lazzari classificarsi quarto. Purtroppo la giornata di domenica è stata funestata dalla notizia della caduta in allenamento di Mariangela Patrignani che ha riportato la frattura della clavicola e alcune costole. Un grosso in bocca al lupo dagli atleti della Benessere e Sport.