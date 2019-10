Vela, podio per lo scafo riminese "Magoo Vulcangas" alla "Veleziana"

Sport

21 Ottobre 2019

L'imbarcazione Magoo Vulcangas.

Un ottobre da incorniciare per lo scafo riminese Magoo Vulcangas: la barca di Vigili del Fuoco di Rimini sale sul gradino più alto in classe 5 nella prestigiosa regata velica "La Veleziana" svoltasi domenica 20 ottobre. Magoo Vulcangas, un Asso 99 modificato di soli 10 metri, ha tagliato il traguardo davanti piazza San Marco, inserendosi nel gruppo delle prime imbarcazioni più grandi. Per l'equipaggio è stata un'enorme soddisfazione arrivare insieme al gruppo delle prime, lasciando poi dietro altre barche di un certo livello. "Sono molto soddisfatto dell'equipaggio, abbiamo raggiunto un buona preparazione" commenta lo skipper Daniele Mazzotti "i risultati lo confermano: 1 di classe e terzi assoluto al Trofeo Miramare, 3 di classe e 43 assoluti alla Barcolana con più di 2000 barche, 1 di classe e 20 assoluti su 250 barche". In equipaggio: Daniele Mazzotti (timone), Aurelio Menghi (prodiere), Silvia Corrieri (randa), Elia Neri (Drizze), Daniele Buffetti e Davide Pazzaglia (trailer), Massimo Patelli (volanti).