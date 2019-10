Rimini: Sintonie High-End 2019, in mostra il meglio dei prodotti audio video Rassegna nazionale nel settore dell’hi-fi italiano al palacongressi in via della Fiera a Rimini

Eventi Rimini | 08:42 - 21 Ottobre 2019 Ingresso palacongressi di Rimini. Al Palacongressi di Rimini si svolge da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, la ventiduesima edizione di 'Sintonie High-End Video Exhibition': presentazione di anteprime assolute nazionali ed europee di prodotti hi fi. L'evento è ideato e organizzato da Aspam, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e della Regione Abruzzo. Ingresso gratuito. Info 0541 711500 (Palacongressi).