Falso pilota di linea prometteva corsi di specializzazione in cambio di lauti acconti: denunciato per truffa

08:23 - 21 Ottobre 2019

Ha continuato a sfoggiare la divisa da pilota di una compagnia aerea statunitense, offrendo l’opportunità di agevolare l’accesso a corsi di volo a Londra. Nella sua trama di falsità e di false promesse a prezzi onerosi sono caduti anche due fratelli di Rimini di 29 e 32 anni, uno interessato a diventare duty ramp manager, l'altro coinvolto per dare al parente l'aiuto economico necessario. Come riporta il Corriere di Romagna, un 71enne di Gaeta è stato denunciato per truffa, e non si tratta nemmeno del primo episodio del genere. Oggi si celebra l’udienza preliminare al tribunale di Roma per accertare eventuali responsabilità penali.