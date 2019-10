Giovani per l'ambiente: a Rimini nasce "la nuova Era", un gruppo di raccolta e sgombero rifiuti

Attualità

| 07:19 - 21 Ottobre 2019

Una delle ultime pulizie dei volontari de La Nuova Era.

Hanno inaugurato il loro impegno per l'ambiente riminese setacciando con i retini il litorale di Rimini sud, dal bagno 1 al bagno 100 avanti e indietro, una mattina alla settimana. Ma l'entusiasmo e l'approvazione che hanno accompagnato l'idea di Simone Fabbri e dell'amico Giacomo è stata tale nel corso dei nuovi appuntamenti, da dar vita a un gruppo omogeneo e consolidato che ora ha un nome e un'organizzazione precisa.



Si chiama "la nuova Era" ed è formato di base da cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni che un po' per scherzo, un po' per passione, hanno trascorso qualche mattina dell'estate da poco terminata a raccogliere i rifiuti dalla battigia armati di retini, guanti e sacchetti.



Vista l'enorme quantità di spazzatura raccolta, hanno sentito il loro impegno necessario, soprattutto nell'ottica di un'azione costante che potesse garantire alla loro città di preservarsi dall'inquinamento il più a lungo possibile e lasciarla “un po’ migliore di come l'abbiamo trovata”.



Ormai l'appuntamento è irrinunciabile: ogni settimana propongono tramite la loro pagina Facebook un luogo, un orario ed un giorno in cui volontariamente invitano conoscenti e non a spendere 2 ore del proprio tempo per risanare luoghi comuni colpiti da gesti di inciviltà.



«L’ambiente è la nostra priorità e per esso vogliamo divulgare esempi semplici e concreti di salvaguardia e sensibilizzazione, determinati a migliorare il mondo partendo dalla nostra realtà più vicina: Rimini. Armati delle nostre giovani possibilità».



Elena, Arianna, Giacomo, Jacopo, Simone