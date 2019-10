Volley C maschile, il Bellaria parte con una vittoria sudata: 3-2. Morichelli super

Sport

Bellaria Igea Marina

| 23:30 - 20 Ottobre 2019

La squadra del Bellaria.

Prima di campionato e prima vittoria per il Bellaria di coach Botteghi, al tie break contro la neopromossa Paolo Poggi di Bologna. La prestazione della squadra è stata piuttosto altalenante, come si può capire dalle parole dell’allenatore: “Intanto era importante vincere e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato due set di ottimo livello, poi ci siamo inceppati; per due set abbiamo spinto tanto in battuta e poi nei due successivi parziali abbiamo perso completamente efficacia e anche in attacco abbiamo perso smalto. In compenso abbiamo reagito con un grande quinto set, segno che abbiamo le risorse mentali e tecniche per venire fuori dalle situazioni di difficoltà”.



Assenti i centrali Campi (problemi di lavoro) e Pivi (ginocchio malconcio), il sestetto che va in campo è nuovo per sei settimi rispetto alla passata stagione: la diagonale palleggiatore-opposto è formata da Cucchi (neo capitano) e Pianezza, schiacciatori Morichelli e Fabbri, al centro Virgili e Tosi Brandi, libero Mancinelli.

Partita dai due volti: i primi due set sono un monologo dei bellariesi, con la battuta che mette in seria difficoltà la ricezione degli ospiti; il muro smorza gli attaccanti bolognesi, mentre quelli biancoazzurri hanno grande continuità. Chiude entrambi i set Tosi Brandi con due primi tempi vincenti.

Nel terzo e quarto parziale, le parti si invertono: nei bolognesi il palleggiatore Faiulli sale in cattedra e i bellariesi pagano l’inesperienza dei propri giocatori: coach Botteghi mette pesantemente mano alla panchina con gli ingressi di Sampaoli, Evangelisti e Ciandrini, ma la squadra non inverte la rotta.

Dopo il quarto set perso in malo modo, però, ecco la reazione: al cambio di campo Bellaria è avanti 8-1 con Morichelli incontenibile in attacco. Il gap che si è creato è incolmabile per i bolognesi: è lo stesso Morichelli con una parallela vincente a chiudere le ostilità.



Il tabellino

Romagna Banca Bellaria Igea Marina - Paolo Poggi Volley 3-2

BELLARIA: Cucchi 7, Pianezza 9, Morichelli 25, Fabbri 9, Virgili 6, Tosi Brandi 10, Mancinelli LIB, Sampaoli 0, Evangelisti 1, Ciandrini 0, Tamburini ne, Mazza ne

PARZIALI: 25/17, 25/12, 18/25, 14/25, 15/9