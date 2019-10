Basket B, Albergatore Pro traffita al Flaminio dall'Aurora Jesi: 84-85

Sport

Rimini

| 23:01 - 20 Ottobre 2019

Prima sconfitta interna per Albergatore Pro.



L'Aurora Jesi sbanca il Flaminio per 84-85 in un palpitante finale dopo che Albergatore Pro è stata inn vantaggio di 12 punti e a 6' dalla fine era sul +8. In vantaggio di un punto, Francesco Bedetti sbaglia i due tiri liberi, Jesi conquista il rimbalzo e va a canestro con Magrini. Dopo il time out, rimessa di Rivali a 4" dalla fine, la palla arriva a F. Bedetti che si butta dentro, ma la palla non entra. Il finale è Rimini 84 - Jesi 85.



Il tabellino

Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini - Aurora Basket Jesi 84-85



Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini: Luca Bedetti 22 (9/12, 1/2), Francesco Bedetti 17 (5/9, 1/2), Matteo Ambrosin 9 (3/3, 0/3), Niccolo Moffa 9 (3/4, 1/6), Giorgio Broglia 7 (3/3, 0/1), Eugenio Rivali 6 (3/5, 0/2), Tommaso Rinaldi 6 (3/6, 0/2), Luca Pesaresi 3 (0/1, 0/2), Nicola Bianchi 3 (0/0, 1/2), Yuri Ramilli 2 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 14 / 25 - Rimbalzi: 37 11 + 26 (Francesco Bedetti, Tommaso Rinaldi 6) - Assist: 14 (Eugenio Rivali 5)



Aurora Basket Jesi: Mattia Magrini 21 (3/7, 5/10), Fabio Giampieri 15 (4/5, 2/4), Riccardo Casagrande 15 (4/5, 0/2), Riccardo Bottioni 12 (3/8, 0/2), Isacco Lovisotto 12 (4/11, 0/0), Franco Migliori 10 (2/5, 1/4), Noah Giacche' 0 (0/0, 0/1), Babacar Kouyate 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 24 - Rimbalzi: 25 8 + 17 (Riccardo Casagrande 9) - Assist: 13 (Riccardo Bottioni 8)



PARZIALI: 19-24, 23-20, 24-15, 18-26