Volley A2 femminile, l'Omag espugna Pinerolo al tie break: è capolista

| 22:45 - 20 Ottobre 2019

La Omag ingrana la terza e resta saldamente al comando del girone A, espugnando al tie break un campo sulla carta ostico come quello di Pinerolo. Ma per raggiungere il brillante risultato ha dovuto dosare tutte le bocche da fuoco a disposizione, mandando in doppia cifra ben 4 giocatrici

Come era prevedibile, la Omag ha faticato non poco per uscire indenne dal taraflex piemontese anche se i primi due set sono sempre stati sotto controllo. Il terzo set diventa fondamentale: la Eurospin, non potendo continuare a subire passivamente di fronte al proprio pubblica, reagisce con forza e costringe così la OMAG ad allungare la contesa.

Nel quarto parziale la Omag rimbocca le maniche e guadagna un discreto margine (6-11) ma le padrone di casa, sospinte dal tifo amico, recuperano e tengono il passo fino a quota 22. La Omag guadagna due match point e ha la grossa opportunità di prendersi i 3 punti, ma è Pinerolo che chiude il set (28-26) e va a giocarsi il tiè break.

Partono bene le marignanesi di coach Saja che vanno al cambio campo con due lunghezze di vantaggio ma le piemontesi recuperano e punto a punto. Si arriva ad un finale al cardiopalma( 14-14 ). La Omag spinge il piede sull’acceleratore e chiude 15-17 guadagnando così la testa della classifica solitaria sfruttando anche il mezzo passo falso dì Soverato.

Da sottolineare l’ottima prestazione di capitan Saguatti e di Giuditta Lualdi con 23 e 21 punti.



Il tabellino

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO-OMAG SAN GIOVANNI MARIGNANO 2-3



Eurospin Ford Sara Pinerolo: Ciarrocchi 10, Bertone 7, Boldini 4, Grigolo 7, Zago 22, Bussoli 12, Buffo 4, Zamboni 1, Fiori (L), Allasia, Nasi, Tosini. All. Michele Marchiaro, Alberto Naddeo.

Omag San Giovanni Marignano: Battistoni 4, Saguatti 21, Pamio 10, Gray 6, Decortes 19, Lualdi 20, Coulibaly 3, Bresciani (L), De Bellis Bonelli. Non entrate Pinali, Mazzon, Mandrelli (L). All. Stefano Saja, Alessandro Zanchi.

Arbitri: Piera Usai, Paolo Scotti.

Parziali: 23/25, 10/25, 25/17, 28/26, 15/17

Note: 26’, 22’, 26’, 32’, 22’. Tot 128’

Spettatori: 550