Calcio D: Savignanese, il primo successo arriva nel derby di San Mauro Pascoli (0-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 22:28 - 20 Ottobre 2019

La Savignanese esulta alla fine della partita (Foto FB del club).



La Savignanese non poteva centrare il primo successo in campionato nella domenica migliore. La squadra di Farneti viola il terreno del Macrelli e fa suo il sentito derby, contro la Sammauese, reduce da tre risulatti utili, imponendosi per 2-0. Prese le misure nel primo tempo, i gialloblu hanno finalizzato nella ripresa.

La Savignanese con il passare dei minuti prende spazio e cerca di colpire. Al 25' tiro cross di Peluso salvato in angolo. La musica cambia nella ripresa. Al 52' gran punizione di Manuzzi, Cola è appostato sul secondo palo e schiaccia in rete. I gialloblù provano a chiudere la gara. Al 61' azione di Manuzzi per Longobardi, il pallone arriva a Peluso che però calcia sul portiere della Sammaurese. I giallorossi provano ad alzare il baricentro, ma la Savignanese non ne vuole sapere e nel finale chiude i giochi.

Lancio di Tamagnini per Longobardi, il bomber serve Francesco Manuzzi che deve solo appoggiare in rete. Azione da manuale e derby conquistato.



Il tabellino

SAMMAURESE-SAVIGNANESE 0-2

Sammaurese: Grasso, Merciari, Nicoli (72' Costantini), Brighi, Santoni, Lombardi, Lisi, Scarponi, Pieri, D'Angeli (72' Solla), Camara A disp.: Ramenghi, Mingucci, Mazzotti, Rosti, Camara, Noschese, Diop. All.: Protti.

Savignanese: Mordenti, Cola, Tamagnini, Brighi, Longobardi, Peluso (70' Guidi), Rossi, Giacobbi, Manuzzi F, Miori, Manuzzi R (75' Gadda). A disp: Ambrosini, Battistini, Castellano, Tisselli, Jassey, Cristiani, Luzzi. All Farneti

Marcatori: 52' Cola, 77' Manuzzi F

Note: Ammoniti: Santoni, Lisi