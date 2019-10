Calcio D, il Cattolica SM rimonta due volte la Sangiustese: 2-2

Sport

Cattolica

| 22:01 - 20 Ottobre 2019

Fabbri ha realizzato la rete dell'1-1.





Il Cattolica strappa un punto a Civitanova Marche contro la Sangiustese: 2-2. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio al 10’ dopo aver fallito un rigore per fallo di Som su Romano, calciato da Mengoni (costretto più tardi a uscire per un fastidioso mal di schiena). La rete di Romano che beneficiava di un perfetto cross di Pezzotti. Allo scadere della prima frazione arriva il pari del Cattolica, privo dello squalificato Rizzitelli, grazie a Fabbri bravo a inserirsi per le vie centrali.

Nella ripresa le formazioni continuavano sullo stesso copione: era il guizzo di Proesmans al 17’ a creare i presupposti per il raddoppio. Dal corner seguente, magistralmente calciato da Pezzotti, arrivava l’inzuccata vincente di Patrizi che valeva il 2-1. Il tap in di Som a 10’ dal termine ristabiliva il pari con il Cattolica che chiudeva il match in crescendo portando via un punto.

Il tabellino

Sangiustese - Cattolica S.M. 2-2

SANGIUSTESE (4-3-3): Chiodini, Zannini (33’ st Niane), Basconi, Perfetti, Mengoni (36’ Proesmans), Patrizi, Pezzotti, Scognamiglio, Mingiano (42’ st Boschetti), Palladini Alessio, Romano (20’ st Orazzo). A disp. Raccio, Bambozzi, Doci, Palladini Mattia, Cerbone. All. Senigagliesi.

CATTOLICA (4-3-3): Benedettini, Croci, Som, Stallone, Maggioli (33’ st Guarino), Gaiola, Bernardi (33’ st Tomassini), Cannoni (19’ st Gasperoni), Battistini, Merlonghi, Fabbri. A disp.: Aglietti, Barellini, Berra, Notariale, Guglielmi. All. Cascione.

ARBITRO: Marchioni di Rieti (Mantella di Livorno e Angelini di Empoli)

RETI: 10’ pt Romano, 41’ pt Fabbri, 18’ st Patrizi, 36’ Som

NOTE: corner 6-2; ammoniti Patrizi, Merlonghi, Zannini e Maggioli; recupero 2’ + 6’.