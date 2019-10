Campionato RSM: Tre Fiori e Murata ok; Fiorita e Domagnano in risalita

Sport

Gabicce Mare

| 21:33 - 20 Ottobre 2019

La squadra del Tre Fiori (Foto FSGC).





Fioccano i 2-1 nei posticipi della 4° giornata di campionato. L’unico risultato che si estrania da questo trend è quello del big match tra il Tre Fiori e la Folgore, che ha visto il primo imporsi di misura grazie al solito Andrea Compagno, autore del gol partita che consente ai gialloblù di mantenersi in vetta al Gruppo A.



Già, perché dietro non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa il Murata, sempre a -1 dalla capolista per effetto della vittoria – la seconda consecutiva - centrata ai danni del Pennarossa, privo dello squalificato Hirsch, cui la FSGC rinnova le condoglianze per la recente perdita del padre (oggi un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio della sfida e compagni di squadra in campo con il lutto al braccio).



E' sempre lo scatenato Eric Fedeli a trascinare la squadra bianconera: sua, infatti, la doppietta che piega un Pennarossa tornato in linea di galleggiamento con Matias Colagiovanni dopo aver subìto il primo vantaggio avversario, ma alla fine costretto a capitolare sul 7° centro in campionato dell’ex Faetano, sempre più capocannoniere del torneo dall’alto delle sue due doppiette (Domagnano e Pennarossa) e della tripletta messa a segno nello scorso turno contro la Juvenes-Dogana.



Le sconfitte di Folgore e Pennarossa fanno buon gioco a La Fiorita, che grazie al successo sul Faetano supera in un colpo solo giallorossoneri e biancorossi accomodandosi in terza posizione, giusto alle spalle del Murata. È Fabrizio Castellazzi a “stappare” il derby del Marano, dopodichè Luca Righini mette la firma sul 2-0 con il quale le due squadre chiudono la prima frazione di gioco. Il doppio vantaggio degli uomini di Tamburini resiste fino ai minuti di recupero, quando Kevin Marigliano prova a riaccendere una sfida che non subirà ulteriori scossoni.



Faetano che in classifica lascia la terzultima posizione al Domagnano, vincitore della sfida di bassa quota con una Juvenes-Dogana ancora ferma a zero punti. Il fanalino del Gruppo A viene colpito una prima volta a fine primo tempo, quando a referto va Andrea Venerucci. In apertura di ripresa la Juvenes ritrova l’equilibrio con il rigore trasformato da Flamur Vucaj, ma l’ultima parola sulla sfida ce l’ha Alessio Ambrogetti, che dopo la doppietta alla Folgore infila anche la squadra di Mancini regalando al Domagnano il primo successo stagionale.