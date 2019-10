Calcio 1a Cat: Verucchio conquista il derby con l'Athletic Poggio (2-0)

Sport

Verucchio

| 19:13 - 20 Ottobre 2019





Verucchio - Athletic Poggio 2-0

Maggioli, Zaghini, Campidelli, Genghini, Grossi, Pioli, Bianchini (Tentoni 25’st), Bonavitacola, Michilli (Gori 30’pt), Ronchi (D’Amuri 36’pt), Colonna (Giuliano 40’st). A disp: Bianchi, Girometti, Schipano, Leardini, Muccioli. All: Nicolini.: Sebastiani, De Paoli, Ceccarini, Valentini, Astolfi, Pagliarani (Domeniconi 38’pt), Casadei, Fontana (Pugliese 16’st), Della Marchina, Celli (Gambuti 8’st), Neri. A disp: Spadazzi, Bizzocchi, Fabbri, Mariotti, Tasi, Cavalli. All: Fabbri.: Zannoni di Cesena.20’st Ronchi (rig.), 45’st Gori.: espulso Ceccarini al 47’st per fallo periocoloso, ammoniti Fabbri (all. Athletic Poggio), Pioli, Bianchini, Grossi, Genghini, Gori, Ceccarini, Neri, De Paoli, Astolfi.Il derby tra Verucchio e Athletic Poggio se lo portano a casa i locali che infliggono due reti agli avversari e salgono al primo posto in classifica a pari punti con la Pol. Sala. Dopo una prima mezz’ora di studio tattico, il Verucchio è costretto a fare a meno di Michilli, obbligato alla sostituzione a causa di un pugno da parte di Valentini, non visto dal direttore di gara. Da questo episodio s’infiamma la gara, che assume tinte a tratti aggressive da ambedue parti. Il primo tempo termina, comunque, zero a zero. Nella ripresa Verucchio pericoloso al 16’ con uno scambio tra Bianchini e Bonavitacola che termina con la conclusione del numero 7 rosanero sul fondo. Il match si sblocca al 20’ quando su calcio d‘angolo di Ronchi, Sebastiani riesce ad intercettare, ma lascia lì il pallone ed è abile Genghini ad impossessarsene: l’estremo difensore lo atterra e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Ronchi non sbaglia e spiazza il portiere: è 1-0. Al 32’ gran intervento di Sebastiani che devia in angolo il tentativo Genghini, mentre al 36’ ancora Verucchio vicino al gol con Gori che si beve tre avversari e conclude fuori. Il 2-0, però, arriva al 45’: Gori si coordina e infila Sebastiani nell’angolino destro. Bastano le due reti ai rosanero per aggiudicarsi il derby e volare a 13 punti in classifica.