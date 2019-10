Basket C Silver: Santarcangiolese supera 74 a 67 Persiceto

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:08 - 20 Ottobre 2019

Giacomo Zannoni in azione.

Riedizione della semifinale dello scorso anno tra due squadre in parte rinnovate, ma con la stessa guida tecnica. Primo quarto con gli attacchi protagonisti, in evidenza Fusco e Mazza. Al quinto minuto Persiceto è avanti 14 a 7 sulla tripla di Papotti. Timeout per Evangelisti e recupero Santarcangelo con Zannoni che colpisce sia da sotto sia da fuori. Il primo quarto termina sul 20 a 23 per gli ospiti.



Secondo quarto con Persiceto sempre avanti: Zannoni commette il terzo fallo l, entrano anche Adeosun ed il giovane Sirri che va subito a segno su rimbalzo offensivo. Gli ospiti sono sempre in controllo, ma con una folata nel finale e una bomba allo scadere di quarto di Raffaelli Santarcangelo si rifà sotto sul 39 a 40.



Ripresa che comincia all'insegna dell'equilibrio e molta difesa a zona da entrambe le parti. Si sblocca Fornaciari con una bomba ed un contropiede, Papotti e Mancini rispondono dall'altra parte. I Clementini a 3 minuti dalla fine del quarto sorpassano e chiudono il quarto avanti 59 a 57.



Ultimo quarto con molta tensione e diverse conclusioni sbagliate da entrambe le parti. Zannoni è un fattore con i rimbalzi offensivi e sul quarto fallo di Mancin Santarcangelo ha 6 punti di vantaggio. Persiceto torna sotto con Papotti fino a meno 3 poi una bomba di Fornaciari al ventiquattresimo secondo fa partire la volata finale. È Fusco a chiudere la contesa a un minuto dalla fine con una penetrazione su Mancin. Punteggio finale 74 a 67.



Prossimo impegno a Zola Predosa Venerdì prossimo contro la capolista Francesco Francia.



PARZIALI: 20-23 39-40 59-57 74-67

SANTARCANGIOLESE: Zannoni 30, Nervegna 6, Fusco 13, Adeosun1, Sirri 2, Raffaelli 3, Dimonte 2, Fornaciari 12, Grassi 5, Massaria ne, Malatesta ne. All. Evangelisti

PERSICETO: Coslovi, Guidi 4, Baietti 6, Vaccari 2, Papotti 16, Mancin 14, Mazza 14, Pedretti 11, Barone. All. Berselli



Arbitri: Wong, Resca.