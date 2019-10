Volley B2 femmnile, l'Emanuel Riviera Volley comincia alla grande: 3-0

Sport

Rimini

| 13:22 - 20 Ottobre 2019

Esordio con vittoria per l'Emanuel Riviera Rimini tra le mura amiche della Casa del Volley: 3-0 al Faroplast School Volley Perugia (25-14, 25-22, 25-20). Come si evince dai punteggi dei parziali, il successo della rinnovata squadra riminese allenata da Nello Caliendo non è mai stata in discussione, leggermente più combattuti il secondo e il terzo set dove le avversarie si sono portate sul 21-20 per poi lasciar campo libero all'Emanuel.



Il tabellino

Emanuel Riviera Rimini – Faroplast School Volley Perugia: 3-0



Rimini: Rubini 16, Leonardi 16, Ricci 12, Balducci 8, Orsi 4, Catalano 1, Morolli(L1), Semprini. N.E.: Ariano, D’Emilio, Benvenuti, Fiscaletti, Jelenkovich(L2). All.: Aniello Caliendo e Daniel Balzani.

Perugia: Recine 11, Corselli 10, Ceccarelli 8, Valocchia 2, Mitu 1, Gallina 1, Pici(L1), Valdambrini, Ambrogi, Patrignani, Bernini. N.E.: Modugno, Perri(L2). All.: Roberto Farinelli e Andrea Giovi.

Arbitri: Alessandra Monti e Jan Tawfik Enawy.



I RISULTATI



Conero Ancona - Liverani Lugo 3-2



Emanuel Riviera Rimini - Faroplast School Volley Perugia 3-0



Demitri Porto Sant'Elpidio - Vtb Pianamiele Bologna 1-3

Olimpia Teodora Ravenna - Corplast Corridonia 0-3

Bleuline Libertas Forlì - Polisportiva Persicetana San Giovanni in Persiceto 3-0

Peiralisi Pan Jesi - Fenix Faenza 3-1

Digitalpoint Ponte Felcino - BccFano Calcinelli-Lucrezia 3-0

La classifica

Corridonia, Forlì, Ponte Felcino, Rimini, Bologna, Pieralisi Pan 3; Ancona 2; Lugo 1; Faenza, Porto Sant'Elpidio, Perugia, Calcinelli-Lucrezia, San Giovanni in Persiceto, Ravenna 0.