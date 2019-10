Ancora ottobre mite per il riminese, ma attenzione alle nebbie. Da giovedì attesa perturbazione

Attualità

Rimini

| 12:27 - 20 Ottobre 2019

Foto Stefano Giacomini.

Ancora temperature di stampo primaverile-estivo per il territorio riminese, con l'inizio della terza decade di ottobre. Attenzione però alle nebbie tra serata di lunedì e notte verso martedì, nonchè alle prime ore della mattinata di martedì. In settimana maggiore nuvolosità e il probabile ritorno della pioggia.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Lunedì 21 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza poco nuvoloso. Foschie o nebbie tra serata e notte verso Martedì.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, valori minimi compresi tra i +14°C delle zone interne e i +16°C della costa; valori massimi compresi tra i +23°C della costa e i +25°C delle zone interne.

Venti: deboli dai quadranti orientali con rinforzi da Sud-Est nel pomeriggio lungo la costa.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 22 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nebbie o nubi basse nella prima parte del giorno causeranno visibilità ridotta; nel pomeriggio il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, compresi tra i +14°C delle zone interne e i +17°C della costa; in diminuzione nei valori massimi, compresi tra i +20°C della costa e i +23°C delle zone interne.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 23 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Poco o parzialmente nuvoloso con copertura in aumento tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, compresi tra i +14°C delle zone interne e i +17°C della costa; in lieve aumento nei valori massimi, compresi tra i +21°C della costa e i +23°C delle zone interne.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: Maggiore nuvolosità è attesa tra Giovedì 24 e Venerdì 25 Ottobre, per l’avvicinarsi di una perturbazione che potrà far sentire i suoi effetti sul territorio Riminese nella giornata di Venerdì, dove attualmente si stima una media probabilità di pioggia per la seconda parte di giornata a partire dai rilievi.

Temperature in flessione specie nei valori massimi.



