Riccione, Famija Arciunesa dona 2000 euro all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

| 11:55 - 20 Ottobre 2019

La consegna dell'assegno all' AISM.

L’Associazione Famija Arciunesa ha donato all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione Rimini sede Riccione, in occasione del suo trentesimo compleanno, 2 mila euro. Sono i proventi della Festa di Fine Estate organizzata da Famija Arciunesa e che saranno utilizzati da AISM per sostenere le attività quotidiane, volte al benessere di chi è colpito dalla malattia. “Oggi è il loro compleanno, la sede riccionese compie 30 anni, e ci è sembrato il modo migliore per festeggiarli destinando loro i proventi della Festa di Fine Estate.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla festa ad Oltremare - Riccione e tanti AuguriAISM”, così si legge in una nota dell’associazione.