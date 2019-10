Stanato furbetto del parcheggio: sosta l'auto nello stallo disabili, non bastano le scuse, multato

Attualità

Riccione

| 11:31 - 20 Ottobre 2019

L'auto parcheggiata nello stallo disabili.

A prima vista può sembrare una foto scattata all’uscita di una scuola in una giornata qualsiasi.

Invece la macchina grigia parcheggiata nello stallo riservato alle persone disabili non ha nessun titolo per occupare quel posto e di conseguenza toglie un diritto a qualcuno che ne ha necessità.

Ecco così che una pattuglia in borghese della Polizia Municipale del corpo intercomunale di Riccione, Misano e Coriano ha provveduto a fermare il conducente dell’auto e a sanzionarlo come previsto dal Codice della Strada. Il giovane, a quel punto, non ha potuto fare altro che chiedere scusa. Quanto accaduto sabato a Riccione deve far riflettere, soprattutto a tutela delle categorie più deboli. “Contrastare questo genere di ingiustizie nei confronti di chi è in difficoltà per noi significa garantire legalità” si legge in una nota della Polizia Locale.