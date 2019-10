Appuntamento goloso con CioccoRimini in piazza Cavour

Eventi

Rimini

| 10:37 - 20 Ottobre 2019

L'edizione 2018 di CioccoRimini.

Piazza Cavour diventa il luogo più dolce di Rimini, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre speciale appuntamento con la golosità e l’arte legata alla passione dei maestri cioccolatai. Per un intero weekend, il centro storico di Rimini si trasforma in un’affascinante 'maison du chocolat' in cui praline, cioccolate calde e tavolette risveglieranno i sensi di tutti.

Appuntamento con una selezione di maestri cioccolatieri artigianali dell’associazione Acai provenienti da diverse regioni d’Italia, specializzati nella lavorazione e creazione di prodotti di altissima qualità a base di cioccolato purissimo. Sono a disposizione del pubblico per spiegare attraverso qualche cenno storico le provenienze delle materie prime, i segreti della lavorazione del cioccolato e le peculiarità dei propri prodotti esposti con piccole degustazioni. Quest’anno è previsto uno stand dedicato ai bambini con tanti piccoli giochi da fiera per grandi e piccini, il truccabimbi, il Cantastorie e tanti gadget e assaggi di cioccolato. Orario: 10.00 - 20.00; sabato fino alle 24.00 Ingresso: libero