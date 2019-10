Volley B maschile, Titan Services battuta 3-0 a Castelfranco di Sotto

Sport

Repubblica San Marino

| 09:00 - 20 Ottobre 2019

E' iniziato con una sconfitta il campionato di serie B della Titan Services.





Il ritorno in serie B dopo sei anni della Titan Services, non è stato bagnato da una vittoria ma, come da pronostico, i titani sono tornati battuti dal campo del Castelfranco di Sotto. “Abbiamo perso 3 a 0 con parziali piuttosto evidenti. – Ha spiegato a fine match coach Stefano Mascetti. - E’ stata la classica partita fra una squadra di categoria e una neopromossa. A livello tecnico, la differenza si è vista in battuta e ricezione. Loro hanno battuto bene e noi siamo andati in difficoltà in ricezione mentre noi, al contrario, in questo fondamentale non li abbiamo messi in difficoltà. Nel complesso, però, non siamo andati male. A livello di gioco abbiamo tenuto ma ci è mancata l’abitudine ai ritmi, all’altezza in cui i palloni vengono giocati e alla velocità della palla. I nostri avversari hanno meritato di vincere ma noi possiamo solo migliorare”.



Il tabellino

Arno Volley Castelfranco di Sotto – Titan Services 3-0



ARNO VOLLEY. Andreatta 14, Consani 9, Pitto 12, Aliberti, Da Prato 1, Benaglia 19, Verdecchia, Guemart 11, Falaschi 10, Pinzani (L1). N.E.: Ridolfi, Riposati, Cannella (L2). Ace pt 8; Muri pt 8. All. Marco Nuti.

TITAN SERVICES. Kiva 15, Rondelli, Bernardi 1, Bacciocchi (L), Mondaini 4, Oliva, Cicconi 1, Andrea Lazzarini 5, Zonzini 8. N.E: Ricci, Rizzi. Ace pt 1; Muri pt 7. All. Stefano Mascetti.

ARBITRI: Roberto Albonetti (1°), Luca Giannini (2°).

PARZIALI: 17, 20, 19.



CLASSIFICA: Forlì 3, Arno Volley Castelfranco 3, Krifi Ferrara 3, Zephyr Santo Stefano Magra 3, Jobitalia Città di Castello 2, SAMA Portomaggiore 2, Bologna 1, Promo video Perugia 1, Erm group San Giustino 0, Lupi Estintori Pontedera 0, Syr Safety Spoleto 0, Laghezza La Spezia 0, Energia fluida Cesena 0, Titan Services 0.



PROSSIMO TURNO (2^ giornata): sabato 26 ottobre ore 20.30 a Serravalle, Titan Services – SAMA Portomaggiore.









(17, 20, 19).