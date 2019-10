Basket B femminile, alla RenAuto fatale un black out di cinque minuti: ko ad Ancona: 64-53

Sport

Rimini

| 08:50 - 20 Ottobre 2019

Le ragazze della RenAuto.



Sul difficile campo delle Basket Girls alla Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi - ancora assenti Vlahova e Re e con Palmisano acciaccata - sono fatali pochi minuti di blackout difensivo nella seconda metà del terzo quarto perché Ancona indovini il micidiale parziale di 8-0, che finisce per decidere la partita.

Dalla palla a due per 25', infatti, il match si sviluppa sul filo dell'equilibrio con le padrone di casa che si aggiudicano la prima frazione e la Ren-Auto che ribatte vincendo la seconda. All'intervallo le due squadre sono divise da un solo punto, 29-28.

Il secondo tempo comincia sulla stessa falsa riga, finché, a pochi minuti dall'ultima pausa, le Basket Girls mettono un paio di pesantissime triple, approfittando di alcune amnesie difensive delle rosanero. È, come detto, il parziale che spacca la partita.

Negli ultimi 10' la Ren-Auto continua ad inseguire, resta lì, ma non trova la rimonta.

Finisce 64-53.

«Se commettiamo così tanti errori - spiega coach Rossi -, partite contro squadre così forti ed organizzate non possono essere alla nostra portata: dobbiamo lavorare sull'attenzione difensiva, per non concedere canestri facili su mancati rientri, rotazioni sbagliate o rimbalzi concessi. La squadra comunque si applica e sono contento per i due quarti e mezzo in cui ce la stiamo giocata alla pari. Siamo una squadra giovane, dobbiamo lavorare tutte insieme e purtroppo, tra infortuni ed assenze varie, ancora non siamo riusciti ad allenarci al completamento con continuità».

La Ren-Auto tornerà in campo a Forlì sabato 2 novembre, alle ore 20.30, per il match con la Libertas Basket.



Basket Girls-HAPPY BASKET 64-53



Basket Girls: Pierdicca 19, Di Lizio, Di Sario 7, Yusuf 9, Koshanin, Palmieri 2, Bolognini 20, Marinelli 5, Mandolesi, Lattanzi 2, Kudule, Borghetti. All. Castorina

Happy Basket: Novelli 12, Nanni, La Forgia 4, Vespignani 5, Duca E., Pignieri 9, Duca N. 10, Palmisano 4, Renzi 2, Farinello 7, Borsetti. All. Rossi

Arbitri: Bonfigli ed Esposito

PARZIALI: 17-14, 12-14, 19-11, 16-14.







U18: PER LA REN-AUTO UN ESORDIO SENZA PATEMI



Esordio sul velluto per la Ren-Auto U18 di coach Pier Filippo Rossi: le rosanero vincono nettamente a Cesena, grazie ad una buona partenza e ad un allungo prepotente nel secondo quarto. All'intervallo il tabellone dice 20-45 ed il match è così già virtualmente chiuso. Nella ripresa l'Happy continua ad incrementare il vantaggio senza particolari cali, con una difesa ermetica che concede appena 14 punti alle padrone di casa.

Positivo il rientro di Mecozzi, dopo un anno di inattività, così come quello di La Forgia, alla prima stagionale dopo l'infortunio.

"Al di là delle differenze tecniche tra le due squadre - attacca coach Rossi - non era una partita facile, perché questa squadra è costituita da due gruppi che lavorano sulle stesse cose, ma si allenano separatamente e quindi non si conoscono. Nonostante questo problema di amalgama la squadra ha difeso bene e le ragazze hanno mostrato il giusto atteggiamento per tutta la gara: ci sono, naturalmente, molte cose da migliorare ma sono contento, anche perché abbiamo giocato a lungo con tre 2004, un'ulteriore soddisfazione".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim domenica 27 ottobre, alle ore 17.30, per il match con l'A.I.C.S. Forlì.



Nuova Virtus Cesena-HAPPY BASKET 34-75

HAPPY: La Forgia 11, Vespignani 8, Duca E. 4, Duca N. 17, Poplawska Li. 4, Poplawska La. 2, Poggi 2, Mecozzi 13, Comini, Tiraferri 9, Guiducci 2, Del Fabbro 3. All. Rossi

PARZIALI: 9-17; 11-28; 5-17; 9-13.



U16: LA REN-AUTO FA IL BIS A CESENA



Dopo l'U18 anche la Ren-Auto U16 torna da Cesena con un successo: le rosanero di coach Pier Filippo Rossi giocano un primo tempo solido, poi sprintano definitivamente nel terzo quarto, 5-21 il parziale, e chiudono il match con largo anticipo. Appena 14 i punti concessi nella ripresa dalla Ren-Auto, intensa su entrambi i lati del campo.

"Sono molto contento del livello di gioco espresso all'esordio - commenta coach Rossi -: loro sono una buona squadra, ma il match è stato in discussione solo nel primo tempo. Hanno giocato tutte almeno 10', in attacco abbiamo distribuito i punti, e soprattutto abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo nella ripresa".

La Ren-Auto U16 tornerà in campo alla Carim giovedì 24 ottobre, alle ore 16.30, per il match con l'Hellas Cervia.

Nuova Virtus Cesena-HAPPY BASKET 38-61

HAPPY: Innocenti 6, Tiraferri 12, Mescolini 2, Guiducci 5, Vergine, Fulgenzi 6, Semprini 4, Del Fabbro 14, Pratelli 12, Delvecchio. All. Rossi

PARZIALI: 10-17; 14-15; 5-21; 9-8.