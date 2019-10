Rimini 'blindata' per il derby di calcio con il Cesena, in servizio 200 tra agenti e Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 20:37 - 19 Ottobre 2019

Questura di Rimini.

Romeo Neri "blindato" e grande dispiegamento di forze dell'ordine in occasione della partita di calcio di domenica 20 ottobre tra Rimini e Cesena, il derby romagnolo per eccellenza che torna dopo il confronto di agosto in coppa, mentre in campionato l'ultima sfida tra le due compagini risale al 2008. Allo stadio sono attesi oltre 3000 tifosi e per evitare possibili scontri la Questura di Rimini metterà in campo duecento uomini tra poliziotti, Carabinieri, agenti della Polizia Municipale e finanzieri.