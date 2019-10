Calcio 3a Cat: tanto pubblico al derby Real Montefeltro - Atletico Marecchia (1-3), decide show di Pellegrini

Sport

Talamello

| 18:42 - 19 Ottobre 2019

Le due squadre insieme per la foto di inizio partita.

Una splendida doppietta di Guglielmo Pellegrini e una rete di Mirko Celli consentono all'Atletico Marecchia di espugnare il campo di Talamello e di vincere il derby con il Real Montefeltro (1-3). Da segnalare la grande cornice di pubblico che ha assistito alla partita tra le due formazioni, locali in maglia biancoblu e ospiti in divisa nera con banda orizzontale gialloverde. Nel primo tempo la miglior occasione è stata per l'attaccante del Real Montefeltro Maffei, fermato però da un ottimo intervento del portiere Gabrielli. Lo stesso Maffei porta in vantaggio i suoi al 54' su calcio di rigore procurato da Paolini. Passa un minuto e Pellegrini pareggia con uno splendido tiro dalla lunga distanza. Tre minuti dopo il centrocampista, che ha trascorsi nei settori giovanili di Cattolica e San Marino, incrocia al volo su cross dalla destra e infila il raddoppio. Al 61' Lunadei sbaglia il rigore del possibile 1-3, colpendo il palo esterno, e sempre dal dischetto Maffei cerca la doppietta, ma questa volta Gabrielli para. Al 95' Celli chiude il conto.



Real Montefeltro - Atletico Marecchia 1-3

Reti: 54' rig. Paolini (RM), 55' e 58' Pellegrini (AM), 95' Celli (AM).



Real Montefeltro: Likaj, Antonelli, Arapi, Lotti, Cedrini M., Gambuti; Suzzi, Bucci, Paolini, Partisani, Maffei D.

In panchina: Ronci, Antonini, Cespi, Coli, Pisani, Mingrone, Sfredda, Cerini A., Semprini.

All. Giovagnoli.



Atletico Marecchia: Gabrielli, Fanfani, Pavani, Marini, Novelli, Guerrini; Olivieri, Lunadei Le.; Diouf, Pellegrini, Iannarelli.

In panchina: Zenunaj G., Lunadei Lo., Severi, Celli, Maffei A., Piccari, Valle, Bove, Vannucci.

All. Pari.