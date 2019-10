Kart: al via l'Oberon Day, Nicola Bartolini scende in pista

Sport

Rimini

| 18:25 - 19 Ottobre 2019

Nicola Bartolini.

Nicola Bartolini, romagnolo doc, classe 2000, questo fine settimana scenderà in pista al Kartodromo Happy Valley per l'Oberon Day gareggiando con un telaio kart Kz della stessa ditta. Questo circuito, a lui molto caro, sarà l'occasione per partecipare ad una gara organizzata dalla famosa azienda Oberon e per mantenersi in costante allenamento.

Nicola, reduce dalla fine di stagione di un campionato impegnativo come il Campionato Italiano Kz2 a cui ha partecipato quest'anno, scenderà in pista nuovamente per dimostrare come sempre, di che pasta è fatto.

Sara Ferranti