Centro Meteo Emilia Romagna in visita ad Arpae: "previsioni importanti per scopi di protezione civile"

Attualità

Rimini

| 17:01 - 19 Ottobre 2019

Staff di Centro Meteo Emilia Romagna in visita ad Arpae.

Nella giornata di Venerdì 18 Ottobre parte dello staff di Centro Meteo Emilia Romagna si è recato in visita sede del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpae. A fare da cicerone il meteorologo di Arpae Roberto Stanzani. "Il tutto fa parte del percorso di crescita che Centro Meteo Emilia Romagna sta cercando di attuare, confrontandosi con le principali realtà meteorologiche del nostro territorio, dalle quale si possono trarre idee e perché no, qualche collaborazione", si legge in una nota di Centro Meteo Emilia Romagna. "La visita non solo ci ha permesso di accrescere il nostro bagaglio di conoscenze, ma di comprender ancor di più il valore delle previsioni meteo per scopi di Protezione Civile. È un concetto che spesso trattiamo sul nostro sito, quello della prevenzione del rischio, e sicuramente quest’occasione è risultata utile per rimarcarlo ulteriormente", prosegue la nota.